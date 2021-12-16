Глава ДНР – сотрудникам Старобешевской теплоэлектростанции: Зарплату мы намерены повышать

Денис Пушилин провел встречу с сотрудниками ТЭС. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Старобешевскую теплоэлектростанцию. На предприятии больше года длились работы по модернизации и ремонту восьмого энергоблока – стоимостью в один миллиард рублей.

- Восьмой энергоблок – первая масштабная работа, но не последняя в плане обеспечения энергетической безопасности в Республике, - говорит Денис Владимирович. - У нас помимо Старобешевской есть еще и Зуевская ТЭС, где также в следующем году будут продолжены работы по ремонту энергоблоков.

Сотрудники теплоэлектростанции, в ходе встречи в руководителем государства, задавали волнующие их вопросы. Одной из ключевых стала тема зарплат.

- Зарплату мы намерены повышать, - заявил Глава Республики Денис Пушилин. - До руководства будет доведено, каким образом, какими этапами, как это будет происходить.

Тем временем в Донецке в парке Щербакова полностью завершили установку колеса обозрения.

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