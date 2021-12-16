Украинская армия обстреляла пригород Донецка

ВСУ регулярно стреляют по населенным пунктам
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Днем, 16 декабря, вооруженные формирования Украины открыли огонь по пригороду Донецка. Под обстрел попало село Веселое, что на северной окраине столицы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Огонь велся в 11.40 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Пески, - говорится в сообщении.
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что киевские силовики вели огонь из минометов.
- Всего было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, - рассказали в представительстве. – Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.
За прошедшие сутки украинская армия дважды нарушила режим прекращения огня, обстреляв Старомихайловку и Ленинское. Огонь велся с применением минометов и гранатометов.
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