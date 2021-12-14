Республики Донбасса будут поставлять пшеницу в Крым

Республики наращивают экспорт сельхозпродукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 2 тысяч тонн зерна пшеницы планируется ежемесячно поставлять полуострову Крым из Донбасса. Об этом сообщил Ярослав Тибекин - соучредитель «Центра экономического взаимодействия республик» и член интеграционного комитета «Россия-Донбасс» по итогам прошедшей рабочей встречи в Донецке.

- Ежемесячно будет поставляться 2 тысячи тонн пшеницы на хлебокомбинат, - отметил он.

Напомним, сегодня предприятия Донецкой и Луганской Народных Республик заключили ряд выгодных соглашений о сотрудничестве с российскими компаниями. Договоренности были достигнуты во время рабочей встречи в Донецке, где обсуждались перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса.

Среди тех, кто готов к сотрудничеству, - госконцерн «Аграрный Донбасс», публичное акционерное общество «Луганск Нива» и акционерное общество «Крымхлеб». Они-то и планируют укреплять связи между субъектами хозяйственной деятельности Крыма и республик Донбасса.

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