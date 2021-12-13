На Енакиевском металлургическом заводе запустили полный производственный цикл

Через полгода ЕМЗ планирует производить 13 тысяч тонн сортового проката в месяц. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 13 декабря, генеральный директор ООО «Южный горно-металлургический комплекс» Евгений Юрченко во время посещения Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) объявил о полном запуске производственного цикла.

- Завод делает чугун, сталь. На прошлой неделе был запущен прокатный стан 550, который делает строительный сортамент, балки, швеллеры, другую продукцию. Это уже работа не в одну и не в две смены. Но самое главное — это дает возможность вести реконструкцию предприятия, развивать его, выплачивать полную заработную плату, привлекать новых сотрудников, — сказал журналистам Юрченко.

Он отметил, что запросов на продукцию ЕМЗ сейчас больше существующих возможностей. Поэтому на предприятии сосредотачиваются на качестве продукции. Приоритетным для компании является освоение российского рынка, доступ к которому был упрощен недавним указом Президента РФ Владимира Путина.

А к середине 2022 года ЕМЗ планирует выйти на полную мощность по производству сортового проката. С 4 тысячи тонн до 13 тысяч тонн готовой продукции в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Новый год без света и воды могут остаться сотни тысяч жителей Донбасса по обе стороны линии фронта

К каким последствиям приведет остановка Луганской ТЭС на подконтрольной Киеву территории (подробнее)