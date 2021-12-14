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Здоровье14 декабря 2021 12:53

За сутки в ЛНР не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

При этом 10 жителей Республики пошли на поправку и выписались из больниц
Ирина ДМИТРИЕВА
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За сутки количество болеющих не пополнилось ни одним новым случаем заражения ковидом. Фото: ОД «Мир Луганщине»

За сутки количество болеющих не пополнилось ни одним новым случаем заражения ковидом. Фото: ОД «Мир Луганщине»

По данным Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики, за прошедшие сутки на территории страны не было зарегистрировано новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. При этом 10 человек пошли на поправку и покинули больницы с отрицательными тестами на ковид. Но далеко не всем удалось справиться с осложненным протеканием болезни, и коронавирус унес еще несколько жизней.

- Зарегистрировали смерть четырех человек, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, за весь период пандемии в Республике скончались 3013 больных COVID-19, выздоровели 17550 человек, а 508 пациентов все еще находятся на лечении.

Напомним, учителей и медиков в ЛНР обязали привиться от коронавируса. В перечень категорий лиц, которые подлежат обязательной вакцинации, вошли также люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми болезнями, больные сахарным диабетом и ожирением.

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