Новобранцы ВСУ отказались служить в Донбассе, боясь обострения

Работа вербовачных групп закончилась полным провалом во Львовской области. Фото: Минобороны Украины

Новобранцы в вооруженные формирования Украины массово отказываются заключать контракты на службу в Донбассе из-за слухов о возможном обострении обстановки. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства отметил, что работа вербовачных групп 24-й отдельной механизированной бригады «закончилась полным провалом» во Львовской области.

— Со слов представителей территориальных центров комплектования все желающие, которые были готовы подписать контракт, массово начали отказываться и не выходить на связь на фоне активного распространения украинскими СМИ информации о возможном обострении обстановки в зоне ООС, — говорится в сообщении.

Сообщения о возможном обострении подействовали и на жителей прифронтовых районов. Так, в селе Григоровка люди опасаются возобновления огневых провокаций со стороны ВСУ.

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