Эксперт из ДНР рассказал, почему Киев заявляет о «готовности России к нападению» на Украину

Пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский отметил «низкопробные агитки» официального Киева. Фото: МИД ДНР

Пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский прокомментировал «низкопробные агитки» официального Киева, которые возникали в информационном пространстве в последнее время. В том числе, касающиеся «готовности России к нападению» на Украину к Новому году.

— Парадоксально, но такая готовность появляется у ВС РФ только тогда, когда на Украине нарастают протестные настроения среди населения страны. Причиной же «готовности России к нападению» на этот раз, по нашему мнению, являются многочисленные политические скандалы, которые обрушивают рейтинг нынешней украинской власти, а также катастрофически низкий уровень подготовки энергосистемы Украины к зимнему сезону, — отметил Московский.

Также среди подобных инфоповодов были сообщения о том, что в Республиках Донбасса наблюдается геноцид населения из-за COVID-19, и нежелание со стороны России проводить обмен пленными.

— Надо бы вспомнить о продолжающейся экономической блокаде, регулярных обстрелах и случаях недопусков гуманитарных грузов на территорию Республик. Относительно удерживаемых лиц… Киев упорно стучит не в ту дверь. Решать вопросы об обмене удерживаемыми лицами необходимо в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам с Донецком и Луганском, а не устраивать балаган, — добавил пресс-секретарь.

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