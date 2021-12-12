Народная милиция ЛНР: Жители подконтрольного ВСУ села Григоровка опасаются возобновления огневых провокаций

Жители подконтрольного ВСУ села боятся возобновления провокаций со стороны украинских боевиков. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

В Народной милиции ЛНР не исключают вероятности, что украинские боевики попробуют спровоцировать военнослужащих Республики на ответный огонь из-за применения гаубиц Мста-С. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко.

По его данным, штаб группировки ВСУ «Север» дал указание командованию 26-й бригады активизировать занятия по боевой подготовке с бойцами первого самоходного артиллерийского дивизиона бригады в районе села Григоровка.

— Не исключаем, что украинские боевики будут провоцировать военнослужащих Народной милиции на открытие ответного огня для обвинения в нарушениях режима прекращения огня в период заседания Контактной группы, — отметил Филипоненко.

Также он рассказал, что артиллеристы 26-й бригады ВСУ накануне получили топливо и боеприпасы. Местные жители опасаются возобновления огневых провокаций.

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