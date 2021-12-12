В ковидных госпиталях ДНР уменьшается число больных с пневмонией

802 человека в ДНР нуждаются в кислородной поддержке Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки медики в ДНР поставили диагноз «пневмония» еще 44 пациентам. Это на 18 меньше, чем накануне. Госпитализация понадобилась 27 из них. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики.

Лечение от пневмонии пациенты получают в ковидных госпиталях. Всего же на данный момент заняты 1323 койки. 802 человека нуждаются в кислородной поддержке. Причем 10 пациентов в тяжелом состоянии поступили за прошедшие сутки.

Напомним, что с начала пандемии потребность больниц в медицинском кислороде в ДНР сильно возросла. Он необходим, как больным коронавирусом, так и пневмонией. Однако вопрос с бесперебойным обеспечением госпитальных баз удалось решить только в ноябре. Местные производители начали обеспечивать им медучреждения. Увеличение объемов производства жидкого кислорода произошло из-за подключения к работе в том числе металлургические предприятия Республики.

Читайте также

Число летальных случаев от COVID-19 в ЛНР перевалило за три тысячи

За прошедшие сутки медики зарегистрировали еще семь случаев смерти от коронавируса (подробнее)