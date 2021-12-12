Число летальных случаев от COVID-19 в ЛНР перевалило за три тысячи

Порядка 17,5 тысяч жителей ЛНР переболели COVID-19 Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Луганской Народной Республике обновили статистику по заболеваемости коронавирусом. Число летальных случаев на сегодняшний день уже перевалило за три тысячи, сообщает Министерство здравоохранения.

— Зарегистрировано семь летальных случаев, — говорится в сообщении.

За это же время на лечение поступили еще 37 человек с COVID-19 и выписан 41 пациент, переболевший недугом. После получения двух отрицательных результатов теста медучреждения сняли их с учета.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ЛНР зарегистрировали 21 071 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них на стационарном и амбулаторном лечении находится 541 пациент, выписано 17 525 человек и умерших 3 005.

Напомним, что по сей день в Республике действует режим повышенной готовности по недопущению распространения инфекции. Власти ввели ряд ограничительных мер. В том числе они коснулись изменения режима работы, госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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