Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 декабря 2021 года: За все время от COVID-19 в Республике выздоровели больше 101 тысячи человек

Только вакцинация может уберечь от заражения и тяжелых последствий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили еще у 566 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За прошедшие сутки было проведено 1306 исследований, по результатам которых выявлено 320 случаев заболевания. Еще у 246 пациентов COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве ДНР.

Тем временем, за сутки выздоровели 623 пациента, а умерли - 62 человека.

На сегодняшний день в Республике всего коронавирус выявили у 114 161 человека, выздоровели 101 287 человек, продолжают лечение - 4120, летальных случаев - 8754.

Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. И помните, что вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если они заразятся, заболевание, как правило, проходит легче.

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