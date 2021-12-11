От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 9 человек

От коронавируса в ЛНР за стуки умерли 9 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за стуки умерли девять человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 2 998 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодняшний день в ЛНР коронавирус выявили у 21 034 человек.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Вакцинирование - самый надежный способ защитить себя от последствий коронанвирусной инфекции. Прививка позволит или не заболеть, или перенести ковид в легкой форме.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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