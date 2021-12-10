Осиротевшим в войну детям из поселка Донецкий власти ЛНР купили дом

Семье также передали подарки от женсовета при администрации Кировска. Фото: ЛИЦ

Оставшиеся без родителей 9-летний Сергей, 11-летняя София и 13-летняя Анастасия Гайдуковы получили жилье в городе Кировск, где они будут теперь жить вместе со своей бабушкой. Об этом сообщил Луганский информцентр.

Уточняется, что ранее семья проживала в поселке Донецкий, который с началом войны в Донбассе оказался практически на передовой. Сначала в октябре 2014 года во время обстрела ВСУ погибла мама ребят. После этого их отец ушел в ополчение и пропал без вести. У детей осталась одна бабушка. Дом, в котором они обитали прежде, несколько раз обстреливался и стал непригодным для жизни.

Узнав о тяжелой судьбе Гайдуковых, власти Республики решили помочь.

- Можем себе представить, какую тревогу постоянно испытывала бабушка, которая является опекуном этих троих детей, когда постоянно обстреливается поселок Донецкий. Конечно, узнав о судьбе этих детей, узнав об этой семье, Леонид Иванович (Пасечник, - ред.) не мог оставаться в стороне, и было принято решение перевезти эту семью в Кировск, - сказала советник главы ЛНР Марина Филиппова.

По ее словам, опекуну ребят предложили на выбор несколько вариантов жилья - дом или квартиру. В итоге Гайдуковы остановились на доме.

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