В ДНР продолжают восстанавливать разрушенные дома и социальные объекты

По правительственной программе в 2021 году в Донецкой Народной Республике были отремонтированы более полусотни домов и соцобъектов. Фото: Министерство строительства ДНР (архив )

По правительственной программе в 2021 году в Донецкой Народной Республике были отремонтированы более полусотни домов и соцобъектов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Владимир Ярошевский.

- Работы выполнены в полном объеме на 59 объектах. Это 25 многоквартирных домов и 34 объекта социальной сферы, – заявил Ярошевский.

Ремонтные работы проведены в Торезе, Докучаевске, Ждановке, Новоазовском и Тельмановском районах. Еще на 27 объектах процесс на стадии завершения - выполнено больше 80 процентов работ.

Процесс восстановления в Республике идет беспрерывно. Однако бывают случаи, когда отремонтированные объекты повторно попадают под обстрелы. 1 ноября под огонь украинских военных попала восстановленная пятиэтажка на улице Стратонавтов в Киевском районе около бывшего аэропорта.

Процесс восстановления в Республике идет беспрерывно. Фото: Министерство строительства ДНР (архив )

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