Минские подгруппы начали новый раунд переговоров по Донбассу

Итоги обсуждения основных тем завтра подведет Контактная группа. Фото: dnronline.su

Сегодня стартовал новый раунд переговоров по Донбассу. Первой к работе путем видеосвязи приступила подгруппа по гуманитарным вопросам. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена ДНР, представителя Донецкой Народной Республики на минской площадке Дарьи Морозовой.

- Приоритетными на повестке дня остаются вопросы по обмену удерживаемых лиц, в том числе выполнение Киевом обязательств по процессуальной «очистке» ранее освобожденных граждан, а также открытие новых пунктов пропуска на границе ДНР и Украины, - рассказали там.

Сообщается, что переговорщики также намерены обсудить с украинской стороной механизм обмена информацией о тех людях, которые удерживаются вследствие конфликта, - с целью их дальнейшей идентификации и подтверждения личности.

Кроме заседания гуманитарной подгруппы, сегодня также должны состояться переговоры подгрупп по безопасности, экономическим и политическим вопросам. Завтра, 8 декабря, итоги обсуждений основных тем подведет Контактная группа.

Напомним, во время проведения заседания Контактной группы в Минске украинские власти могут использовать фейковые сюжеты с передовой. О подготовке провокаций со стороны Украины предупредили в Народной милиции ЛНР.

На заседании Контактной группы в Минске украинские власти могут использовать фейковые сюжеты с передовой. Фото: штаб «ООС»

В оборонном ведомстве отметили, что подобные ложные материалы, якобы служащие «неопровержимыми доказательствами» проявления агрессии со стороны республик, не раз готовили в зоне так называемой операции объединенных сил украинские СМИ.

Известно, что сейчас на передовой работают журналисты двух украинских телеканалов. В Республике не исключают, что отснятые ими материалы Киев постарается использовать в дальнейшем в качестве обвинения в нарушениях мирных договоренностей со стороны ЛНР.

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