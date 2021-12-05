Британский фотограф Дин О'Брайен: «Я отказываюсь игнорировать то, что Запад направляет военную помощь Украине, которая убивает невинных людей в Донбассе»

Портрет Моторолы в Сербии. Фото: Архив героя публикации

Недавно друг «Комсомолки» - британский фотограф и коллекционер экспонатов советского времени Дин О'Брайен – прислал в редакцию «Комсомолки» фотографии, сделанные им в Сербии. На них были изображены граффити героев Донецкой Народной Республики на стенах домов в Белграде.

О'Брайен сказал: «Из-за коронавируса граница с Донбассом по-прежнему закрыта для иностранцев. Я не могу попасть к вам уже два года. Но я могу побывать в других странах, чтобы узнать, что думают люди и рассказать им правду».

Нашел духовное призвание

Дин провел в Сербии несколько дней. После своего возвращения домой он согласился рассказать нашему изданию о поездке и о том, как сербы встретили его – британца с русской душой.

- Почему ты решил поехать именно в Сербию? Что было определяющим фактором?

- Я подумал, что это будет отличная возможность встретиться с некоторыми добровольцами, воевавшими в Донбассе. Мне хотелось понять, почему люди покидают свои дома, работу и семьи, чтобы сражаться в конфликте за тысячи миль отсюда. Также для меня было важно отправиться в Сербию, чтобы своими глазами увидеть, что сделали поддерживаемые западом силы, когда бомбили эти места в 1999 году.

Еще в Белграде есть портрет Моторолы. Мне было любопытно узнать, кто его нарисовал и кто заказал его изготовление. Я встретился со многими людьми, которые поддерживают Донбасс и стараются всячески помогать ему своими силами. Приятно знать, что у многих людей открыты глаза и они здраво оценивают происходящее.

Британец встретился с политиками, которые поддерживают Республики Донбасса. Фото: Архив героя публикации

- Почему вы, успешный человек, тратите время и деньги на то, чтобы узнать о Донбассе, который находится далеко от вас?

- Это трудно объяснить, но это похоже на духовное призвание. Все, что я могу сказать, это то, что я чувствую себя в Донбассе, как дома и в полной безопасности. Я не богатый человек, хоть у меня и нормальная работа в Великобритании. Я откладываю свою зарплату, чтобы поехать в Донбасс. Люди, которых я встречаю в Донецке становятся для меня близкими. Они очень гостеприимные, поэтому у меня там так много друзей.

Я вырос в Великобритании, без матери и отца, так как они не могли присматривать за мной. Я знаю, что в Донбассе много детей, которые находятся в подобной ситуации, поэтому я хорошо это понимаю. Я хочу помочь всем, чем смогу.

Политики оказывают поддержку

- Как люди встречали вас, зная, что вы фанат России?

- Большинство людей отнеслись ко мне очень хорошо. Они понимают, почему я так сильно поддерживаю Россию и республики Донбасса. Я отказываюсь стоять в стороне и игнорировать то, что делает Запад, направляя военную помощь Украине, которая помогает убивать невинных людей в Донбассе.

- Что говорят в Сербии о войне в Донбассе?

- Большинство людей в Сербии поддерживают Россию и рассматривают республики Донбасса как часть России. Они полностью понимают, что происходит на самом деле.

Дину удалось взять интервью у серба, который добровольно поехал воевать в Донбасс. Фото: Архив героя публикации

- Вы видели портреты Гиви и Моторолы на стенах домов в Сербии? Кто их рисовал?

- Я фотографировал портреты Моторолы в Белграде - они потрясающие. Эти портреты были заказаны местным сербским политическим лидером Мишей Вацичем. Он любит Донбасс и оказывает посильную поддержку. К сожалению, портрет Гиви в Нови-Саде был удален, но мне сказали, что будет написан новый портрет с Гиви и Александром Захарченко. Сербский политический лидер Миша Вацич заплатит и за эти новые портреты.

- Удалось повстречаться с добровольцами, которые воевали здесь за Республики?

- Когда в 2014 году начался конфликт, добровольцы приехали со всего мира, чтобы участвовать в этой войне. Из тех, кто совершил это путешествие, около 300 были из Сербии. Мне удалось взять интервью у серба, который добровольно пошел воевать на Донбасс. Он сказал мне: «Я не хочу, чтобы кровь славян продолжала проливаться». Когда я спросил, что он думает о конфликте сейчас, он сказал: «Я чувствую, что Украина станет полем битвы Запада против Востока и что ничего не изменится». Еще он сказал, что поехал воевать в Донбасс, чтобы сражаться против власти, которая убила его сограждан в 1999 году, имея ввиду западные страны.

Но есть и печальная информация: когда добровольцы в конце концов вернулись в Сербию, они были привлечены к ответственности в суде. Все они получили условные сроки. Именно поэтому многие не вернулись на Донбасс.

Пытается донести правду о войне всему миру

Летом этого года британский фотограф Дин О'Брайен выступил на заседании Организации Объединенных Наций. Неформальная встреча Совбеза по теме «Обстоятельства «майдана» и его последствия для Донбасса» проводилась в режиме видеоконференции. Инициатором заседания выступила Россия. Для участия в нем были приглашены свидетели событий «майдана» и последовавшего за ним конфликта в Донбассе. Дин рассказал о своей поездке в Донецк и о том, что здесь идет настоящая война по вине Киева.

Дин в Сербии. Фото: Архив героя публикации

Дин О'Брайен приезжал в Донецк в мае 2019 года. Его семья, друзья и знакомые были шокированы, когда узнали о его планах отправиться в Донбасс. О'Брайен отвечал всем одним риторическим вопросом: «Почему бы людям не услышать голос народа Республики?» Жена и дети британца понимали, что на фронте может произойти все что угодно, но отговорить Дина были не в силах. Он поставил перед собой цель – донести всему миру правду о войне, которую развязала Украина.

До поездки в Донецк Дин успел побывать в Киеве, Одессе, Мариуполе, Славянске и Краматорске. Когда он был в Одессе, украинские националисты планировали разбить барельеф с изображением Ленина на одном из правительственных зданий. О'Брайен наперекор им договорился с местными, чтобы они демонтировали этот барельеф и переслали его в Британию. За эту услугу он заплатил целую тысячу долларов. Теперь алюминиевый метровый бюст хранится в доме фотографа.

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