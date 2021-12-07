На переговорах Контактной группы Киев может использовать фейковые сюжеты с передовой

Сейчас на позиции украинских военных в Донбассе прибыли журналисты двух украинских телеканалов. Фото: штаб «ООС»

Во время проведения заседания Контактной группы в Минске украинские власти могут использовать фейковые сюжеты с передовой. Такие ложные материалы, якобы служащие «неопровержимыми доказательствами» проявления агрессии со стороны республик, не раз готовили накануне переговоров украинские СМИ в зоне так называемой операции объединенных сил. Об этом сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По словам сотрудника оборонного ведомства, стало известно, что сейчас журналисты двух украинских телеканалов снимают на позициях 79-ой бригады празднование дня ВСУ.

- Не исключаем, что после проведения торжественных мероприятий их повезут на передовые позиции для съемки постановочных сюжетов, - заявил он.

И добавил - отснятые материалы Киев постарается использовать в дальнейшем в качестве обвинения в нарушениях мирных договоренностей со стороны ЛНР.

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Для этого республики направили в Контактную группу проект заявления (подробнее)