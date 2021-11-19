В ДНР удалось решить проблему с поставками кислорода для больниц

В кислородной поддержке часто нуждаются пациенты с вирусной пневмонией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проблем со снабжением медицинских учреждений кислородом в Донецкой Народной Республике сейчас нет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Там отметили, что с начала пандемии COVID-19 потребность больниц в медицинском кислороде сильно возросла. Однако вопрос с бесперебойным обеспечением им госпитальных баз удалось решить за счет увеличения объемов производства жидкого кислорода на металлургических предприятиях Республики.

- Производители обеспечивают нас кислородом в полном объеме. Проблем с поставками нет, - утверждает исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав Республики занят обеспечением госпитальных баз необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке. На покупку кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ за два года в стране потратили более 250 миллионов рублей.

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