В больницы ДНР завезли кислородные концентраторы

Пациенты с вирусной пневмонией часто нуждаются в кислородной поддержке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для медицинских учреждений Донецкой Народной Республики закупили 597 кислородных концентраторов. Они уже поступили в больницы, которые были перепрофилированы в госпитальные базы, где оказывают помощь заболевшим коронавирусной инфекцией и пневмониями. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Сообщается, что для нужд больных были также приобретены 32 аппарата искусственной вентиляции легких.

- Минздрав ДНР занимается обеспечением госпитальных баз необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам, нуждающимся в респираторной поддержке. В течение этого года госпитальные базы Республики получили 997 кислородных концентраторов, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Донецкой Народной Республике признали крайне напряженной. В Минздраве заявили, что количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения.

Служба экстренной медицинской помощи не может справиться с таким наплывом больных и обеспечить их своевременную госпитализацию в больницы. Также существенно возросло количество пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, из-за чего в медучреждениях столкнулись с нехваткой кислорода.

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