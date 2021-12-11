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Политика11 декабря 2021 11:09

Украинские военные пригнали к границе с ДНР бронетехнику

ВСУ продолжают всячески нарушать перемирие
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные пригнали к границе с ДНР бронетехнику. Фото: Егор Пелепенко

Украинские военные пригнали к границе с ДНР бронетехнику. Фото: Егор Пелепенко

Украинские военные за прошедшие сутки один раз нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сбросив боеприпас с беспилотника. Об этом сообщили в Управлении Народной Милиции ДНР.

- Накануне боевики 54-й бригады по приказу военного преступника Майстренко в очередной раз применили беспилотник типа «Октокоптер» с подвешенным к нему взрывным устройством, осуществив его сброс в районе остановки общественного транспорта в жилом районе поселка шахты «Трудовская» Донецка, - добавили в оборонном ведомстве.

Во время обезвреживания боеприпас сдетонировал, в результате один военнослужащий ДНР погиб, а второй - получил осколочные ранения.

К тому же Управление Народной милиции отметило новые факты размещения ВСУ боевой техники в прифронтовых городах и селах. Обнаружены девяти единиц вооружений и техники, в том числе минометов и танков.

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