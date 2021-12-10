За сутки коронавирус в ЛНР побороли еще 54 человека

При этом медики продолжают фиксировать новые случаи заражения жителей ковидом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике медики зафиксировали 40 новых случаев заражения жителей ковидом. Скончались от осложнений, спровоцированных инфекцией, 5 человек. Об этом сообщили в пресс службе Министерства здравоохранения ЛНР.

В ведомстве отметили, что с учетом последних данных, общее количество заболевших коронавирусом в ДНР составило 21006 человек.

- Из них после прохождения курса лечения были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирусную инфекцию 17449 человек, 568 еще продолжают лечение. Не смогли справиться с болезнью 2989 больных, - заявили врачи.

Напомним, с конца ноября в ЛНР начался очередной этап вакцинации жителей от коронавируса. Прививки делают полученным из России препаратом «Спутник лайт». В городской поликлинике № 12 вакцинация осуществляется каждый день: в первой половине дня прививают сотрудников бюджетных учреждений; затем всех желающих горожан, проживающих в районе обслуживания больницы. Прививку можно сделать как по предварительной записи, так и в день обращения в поликлинику.

Читайте также

ДНР и ЛНР откроют карантинные пункты на внешней границе

Республики Донбасса договорились о принятии единых мер для предупреждения проникновению на их территорию опасных болезней (подробнее)