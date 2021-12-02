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Общество2 декабря 2021 7:00

ДНР и ЛНР откроют карантинные пункты на внешней границе

Республики Донбасса договорились о принятии единых мер для предупреждения проникновению на их территорию опасных болезней
Ирина ДМИТРИЕВА
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На КПП появятся санитарно-карантинные посты

На КПП появятся санитарно-карантинные посты

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкая и Луганская Народная Республики договорились о том, как будут действовать на внешней границе, - чтобы воспрепятствовать проникновению на их территорию опасных болезней. Соответствующий протокол о санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мерах был утвержден на заседании Единого экономического совета (ЕЭС) и обнародован на сайте Главы ДНР Дениса Пушилина.

Сообщается, что на международных пунктах пропуска теперь будут работать санитарно-карантинные посты, которые оснастят специальными противоэпидемическими средствами. Совет определил перечень продукции, перемещать которую через внешнюю таможенную границу можно будет только в специально оборудованных пунктах.

Определен перечень продукции, перемещать которую через внешнюю таможенную границу можно будет только в специально оборудованных пунктах

Определен перечень продукции, перемещать которую через внешнюю таможенную границу можно будет только в специально оборудованных пунктах

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Помимо этого, документ оговаривает согласование республиками мер по предупреждению завоза, распространения и ликвидации опасных инфекционных и неинфекционных болезней, а также последствий чрезвычайных ситуаций и актов терроризма с использованием биологических, радиоактивных и химических веществ. На единую таможенную территорию не дадут провезти опасную для человека и окружающей среды продукцию.

В протоколе также прописаны случаи, при которых стороны вправе ввести временные санитарные меры и провести противоэпидемические мероприятия.

Документ вступил в силу с 1 декабря 2021 года.

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