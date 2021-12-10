Новый год в Донецке 2022: Праздничные гулянья стартуют в столице с 24 января

Уже сейчас по городу развешивают яркие иллюминации и устанавливают новогодние артобъекты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Народные гулянья на Новый год в Донецке 2022 начнутся с 24 декабря и продлятся по 7 января включительно. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

В афише, опубликованной мэром, указано, что центром торжеств традиционно станет площадь Ленина, где уже сейчас организаторы развешивают яркие иллюминации и украшают главную новогоднюю елку страны. Огни на ней зажгут 24 декабря в 17.00. А за пару часов до этого на площади начнется праздничная программа.

С 25 по 30 декабря и со 2 по 7 января народные гулянья на площади Ленина будут проходить ежедневно с 11.00 до 22.00. В последний день уходящего года, 31 декабря, в 20.00 на этом месте устроят дискотеку под открытым небом. Ровно в полночь обещают праздничный салют, а танцы продлятся до двух часов ночи.

Напомним, на главную елку в Донецк привезут детей из прифронтовых поселков. По традиции, огни на пушистой красавице зажжет мэр города Алексей Кулемзин. Известно, что ее дизайн тщательно разрабатывался с лета, и в этом году ее украсят по-новому.

Читайте также

«Многие из них стоят десятки тысяч!» Как елочные игрушки советских времен обретают вторую жизнь

Дончанка рассказала «Комсомолке» о том, как находит редкие коллекционные игрушки на барахолках и в интернет-объявлениях (подробнее)