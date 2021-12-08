Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 14:45

Новый год в Донецке 2022: На площади Ленина начали наряжать главную елку Республики

Гуляния на Новый год в Донецке 2022 будут до самой карнавальной ночи
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Елку на площади Ленина начали украшать гжелью. Русская народная роспись снизу доверху будет гореть разноцветной светоиллюминацией

Елку на площади Ленина начали украшать гжелью. Русская народная роспись снизу доверху будет гореть разноцветной светоиллюминацией

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Новый год в Донецке 2022 не за горами. На центральной площади столицы Донецкой Народной Республики завершен монтаж главной елки. Коммунальщики начали украшать ее праздничной светоиллюминацией. Вот-вот должны подвезти новые игрушки. Откроют лесную красавицу 24 декабря. Начало – в 17.00.

НА ГЛАВНУЮ ЕЛКУ ПРИВЕЗУТ ДЕТЕЙ ИЗ ПРИФРОНТОВЫХ ПОСЕЛКОВ

По традиции, огни на главной елке Республики зажжет мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Площадь станет местом притяжения для тысяч людей. Жителей и гостей ожидает захватывающее трепетное действо, - рассказал в эфире «Оплот ТВ» Алексей Валерьевич, добавив, что праздничные мероприятия с Дедом Морозом и Снегурочкой состоятся во всех районах города.

После открытия елки на площадь имени Ленина привезут порядка двух с половиной тысяч ребятишек со всего Донецка, в том числе из прифронтовых, а также присоединенных территорий.

2- Два милых снеговика – творение рук сотрудников «Донецкгорсвета». Они не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых

2- Два милых снеговика – творение рук сотрудников «Донецкгорсвета». Они не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Для детей устроим театрализованную конкурсную программу с угощениями и подарками. После ребят сфотографируют с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказок и мультфильмов, - отметил глава администрации города.

ДИЗАЙНОМ ЕЛКИ ЗАНИМАЛИСЬ С ЛЕТА

Алексей Кулемзин предложил оставить интригу, какой будет главная елка ДНР. Известно, что ее дизайн тщательно разрабатывался с лета, и она будет украшена по-новому.

«КП» стало известно, что символ наступающего нового года впервые украсят светодиодной гжелью. Разновидность русской народной росписи будет дополнять гирлянду, а также шары с колокольчиками.

В этом году город украсят новыми фигурами. Праздничные артобобъекты с любовью изготовили сотрудники «Донецкгорсвета». Так, на площади Ленина появится беседка в виде подарка, а в сквере Первомайском, примыкающем к центральной площади, возле скульптуры «Юность» - огромный лотос, который будет гореть белым светом. Всего организаторы подготовили порядка ста фотозон.

Ожидается, что в этом году недалеко от памятника Ленину появятся обновленные снеговики, полюбившиеся дончанам в прошлые годы.

В новогоднюю ночь на площади им. Ленина будет праздничная программа с фейерверком.

- Друг другу будем желать мира, счастья и всего самого хорошего! – рассказывают организаторы праздника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как возрождалась «Комсомолка» в опаленном войной Донбассе

8 декабря 2014 года в Донецке впервые вышел выпуск газеты «Комсомольская правда - Донбасс» (подробнее)

Интересное