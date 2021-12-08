Новый год в Донецке 2022: На площади Ленина начали наряжать главную елку Республики

Елку на площади Ленина начали украшать гжелью. Русская народная роспись снизу доверху будет гореть разноцветной светоиллюминацией Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Новый год в Донецке 2022 не за горами. На центральной площади столицы Донецкой Народной Республики завершен монтаж главной елки. Коммунальщики начали украшать ее праздничной светоиллюминацией. Вот-вот должны подвезти новые игрушки. Откроют лесную красавицу 24 декабря. Начало – в 17.00.

НА ГЛАВНУЮ ЕЛКУ ПРИВЕЗУТ ДЕТЕЙ ИЗ ПРИФРОНТОВЫХ ПОСЕЛКОВ

По традиции, огни на главной елке Республики зажжет мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Площадь станет местом притяжения для тысяч людей. Жителей и гостей ожидает захватывающее трепетное действо, - рассказал в эфире «Оплот ТВ» Алексей Валерьевич, добавив, что праздничные мероприятия с Дедом Морозом и Снегурочкой состоятся во всех районах города.

После открытия елки на площадь имени Ленина привезут порядка двух с половиной тысяч ребятишек со всего Донецка, в том числе из прифронтовых, а также присоединенных территорий.

2- Два милых снеговика – творение рук сотрудников «Донецкгорсвета». Они не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Для детей устроим театрализованную конкурсную программу с угощениями и подарками. После ребят сфотографируют с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказок и мультфильмов, - отметил глава администрации города.

ДИЗАЙНОМ ЕЛКИ ЗАНИМАЛИСЬ С ЛЕТА

Алексей Кулемзин предложил оставить интригу, какой будет главная елка ДНР. Известно, что ее дизайн тщательно разрабатывался с лета, и она будет украшена по-новому.

«КП» стало известно, что символ наступающего нового года впервые украсят светодиодной гжелью. Разновидность русской народной росписи будет дополнять гирлянду, а также шары с колокольчиками.

В этом году город украсят новыми фигурами. Праздничные артобобъекты с любовью изготовили сотрудники «Донецкгорсвета». Так, на площади Ленина появится беседка в виде подарка, а в сквере Первомайском, примыкающем к центральной площади, возле скульптуры «Юность» - огромный лотос, который будет гореть белым светом. Всего организаторы подготовили порядка ста фотозон.

Ожидается, что в этом году недалеко от памятника Ленину появятся обновленные снеговики, полюбившиеся дончанам в прошлые годы.

В новогоднюю ночь на площади им. Ленина будет праздничная программа с фейерверком.

- Друг другу будем желать мира, счастья и всего самого хорошего! – рассказывают организаторы праздника.

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