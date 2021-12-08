Как возрождалась «Комсомолка» в опаленном войной Донбассе

8 декабря 2014 года в Донецке впервые вышел выпуск газеты «Комсомольская правда - Донбасс» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Это было время сильных обстрелов со стороны ВСУ. Люди уезжали из города, под огнем оказались жилые дома, больницы, детские сады, школы, котельные. И наша типография - тоже. Казалось, кошмару не будет конца. Но «Комсомолка» выжила. И за все это время не пропустила кроме праздничных дней ни одного выпуска.

8 декабря 2014 года в Донецке впервые вышел выпуск газеты «Комсомольская правда - Донбасс» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С чего все начиналось

До начала боевых действий в Донбассе материалы донецкого выпуска редактировал Киев. Позиции «Комсомольской правды в Украине» упали.

- Киев из-за политических и экономических побуждений в ноябре 2014 года принял решение о том, что нужно закрыть представительство в Донецке. Это готовилось в течение 2-3 месяцев. Ожидая такой поворот событий, я вел переговоры с руководством газеты в Москве. Все украинские газеты, которые издавались здесь, начали активно закрываться, - рассказывает руководитель проекта «Комсомольская правда - Донбасс» Олег Шабада. - Последний выпуск украинской версии «Комсомолки» в Донецке вышел в последних числах ноября 2014-го. Москва оперативно приняла решение о возобновлении работы издания, и уже в Донецкой Народной Республике начал выходить московский вариант газеты. Всего неделю мы простояли между закрытием украинской и открытием российской редакции. Чтобы не терять читателя, запустились практически «с колес».

Таким образом в Донбассе зародилась новая редакция «Комсомолки». Прошлая - переехала в подконтрольный новому украинскому правительству Киев. Несмотря на уменьшение читателей в Донбассе, фактически за полтора года новой редакции удалось выйти на довоенные тиражи.

Планерки проводили на лавочке

Полноценная команда нынешней «Комсомолки» сформировалась в марте 2015 года. Не было офиса, компьютеров и прочей атрибутики нормальной редакции. Работали на своей технике, а планерки проводили… на лавочке. Но не жаловались. Было столько идей и тем, в хорошем смысле слова обезбашенности, что о комфорте не думали. Но мысленно, конечно, каждый задавал вопрос: «А как зимой будем встречаться? В подъезде?»

Офис появился к осени. Бронежилеты и каски купили раньше, чем стулья, а планерки проводили стоя или сидя на подоконнике.

Мы работали от Москвы, учились на материалах ведущих журналистов и гордились, что являемся единственной ежедневной газетой Республики.

Вместе с читателями провели около 50 акций Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В январе 2017 года у нас появился сайт. Работы стало больше, но и тем, и читателей прибавилось. Спустя время эта площадка стала приносить больше миллиона просмотров в месяц!

Было ли трудно? Конечно. Не всегда удавалось доехать до нужного места из-за обстрелов. Даже в офис, который находится в центре. Иногда натыкались на пугливых чиновников, которые боялись дать комментарий, объясняя это «военным временем». Иногда некоторых из нас «накрывало» из-за того, что их дома остались «по ту сторону», там их родные, которые болели, умирали, там могилы их предков, а поехать навестить - означало сесть за «пособничество террористам» лет на десять.

Читали о себе на «Миротворце». Когда с продуктами было совсем плохо - возили хлеб в прифронтовые районы. Делились какими-то продуктами друг с другом. У нас были те же проблемы, как и у вас, наши дорогие читатели.

Поэтому мы по себе знаем, с какими трудностями вы сталкивались, мы так же, как и вы, жили без воды и света, укрывались от обстрелов в подвалах. Но у нас была одна, твердая, как алмаз, общая ценность - мы не уехали из Донецка. Наши читатели-врачи не бросили больных, учителя - школьников, преподаватели - студентов. Мы работаем для вас, а вы нас читаете, и за это огромное спасибо!

Нас много!

Когда нас, сотрудников «КП», спрашивают: «А что же в вас такого особенного?», мы отвечаем, что «Комсомолка» - это не просто газета и сайт. Это некое сообщество, где читатели, спикеры и мы, журналисты, становимся одной семьей. Так что в нашей команде гораздо больше, чем 8 человек. Нас целая армия! А условно членами коллектива можно назвать и советника Главы ДНР по здравоохранению Ольгу Долгошапко, и директора Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, выдающегося хирурга Эмиля Фисталя, и доктора Виталия Фролкова, и талантливого кузнеца Виктора Михалева. А также жителя улицы Стратонавтов, что почти на передовой, - Илью, нашего постоянного источника информации бабушку Валю с Октябрьского, бессменного помощника на акциях Станислава.

И многих других.

ГЛАС НАРОДА: Почитали и прониклись

В канун нашей годовщины решили спросить у постоянных читателей: «А что вы запомнили за время выхода первого номера?» И вот что они ответили.

Серию публикаций по новогодней акции «Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник», когда мы все вместе собирали деньги на подарки и отправлялись в самые обстреливаемые поселки Республики, а потом рассказывали не только о том, как подарили подарки, но и как там живут люди.

Мы провели около 50 акций Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репортажи из прифронтовых поселков. Читателям запомнилась статья о поездке наших корреспондентов в Зайцево после того, как поселок был массировано обстрелян украинскими военными. Только за одни сутки по Зайцево прилетело 240 мин. После той поездки мы вместе с читателями «КП» стали всячески поддерживать тамошних жителей, передавать подарки и вещи детям и взрослым.

Самое первое интервью мировой знаменитости - пианистки Валентины Лисицы, когда она не побоялась ни европейских санкций, ни обстрелов, приехала в Донецк и дала потрясающий концерт.

Статьи о визитах Иосифа Кобзона, который не только давал многочасовые концерты, несмотря на состояние здоровья, но и первым привез инсулин. Тогда Украина не пускала сюда и медицинские грузы, а многие больные были на грани комы.

Материалы о Паше Ангелиной. Ими просто зачитывались и буквально «заражались» ее героизмом.

А вообще, как выяснилось, нас ценят за социальные материалы - когда мы отстаиваем права людей, многие из которых инвалиды, рассказываем, как выживают и чем помочь людям из прифронтовых районов.

От детей Саханки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Провели около 50 акций. Среди них - помощь детям прифронтовых районов, награждение медиков, которые борются с коронавирусом, сбор книг на передовую. А еще - дали начало аллее «Комсомольской правды» на Набережной в ботсаду.

С декабря 2014 года вышло 1055 ежедневных номеров и 385 «толстушек». Всего - 1500 выпусков!

«КП» - единственная газета, которая бесплатно доставляется в МВД, спецназ и в воинские части на линию соприкосновения.

Страницы истории

Зарождение «Комсомольской правды» в Донбассе началось в 1993 году. Инициатором запуска вкладки с местными новостями выступил собственный корреспондент «Комсомолки» Виктор Косяк. Донецк был одним из первых, кто увеличил объем освещения местных новостей в популярной газете.

Нынешний руководитель проекта «Комсомольская правда - Донбасс» Олег Шабада пришел в «Комсомолку» в конце 1993 года. В октябре 1994-го стал директором регионального выпуска.

- Тогда газета печаталась в издательстве «Донетчина». Изначально в нее начинали вкладывать всего одну-две местных полосы, причем в те времена использовали линотип (большую полиграфическую машину, предназначенную для отливки строк текста из типографского сплава. - Авт.). Буквы набирались вручную. Выходили раз в две недели, потом раз в неделю, постепенно увеличивая свою периодичность на рынке. В 1994 году тираж «ежедневки» составлял 380 тысяч экземпляров. По всему Советскому Союзу общий тираж «Комсомолки» превышал 16 миллионов единиц. Это была одна из самых многотиражных газет.

В 1997 году по опросам, которые проводились среди жителей, донецкий выпуск «Комсомольской правды» занимал лидирующие позиции.

Дали начало аллее «Комсомольской правды» на Набережной в ботсаду Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Что хранится в редакционном музее

Корреспонденты «КП» собирали экспонаты со всех горячих точек, где побывали. И как только у редакции появился офис, выделили уголок, который пополнялся новыми экземплярами от «комсомольцев» и гостей.

1. Свидетельства войны

Осколки от снарядов порой мы брали еще теплыми. Корреспонденты привозили их из обстреливаемых поселков - окраин Донецка, Горловки, Докучаевска, Дебальцево.

Шевроны наши бойцы дарили в воинских частях еще во времена ополчения. «Комсомолка» всегда писала и пишет о защитниках Республики и о жизни жителей в прифронтовых поселках.

2. Памятные книги и рисунки

Многие из них нельзя купить в магазине. В нашем музее - книга об Александре Захарченко «Все, что должно разрешиться...». Ее подписал и подарил «КП» лично Первый Глава ДНР. Также в музее книга Семена Пегова о Мотороле «Я и рыжий сепар». Есть сборник донецкого поэта Владимира Скобцова о непокоренном Донбассе и многие другие.

Первыми из детских подарков в музее появились трогательные рисунки детей из Саханки. Именно оттуда началась благотворительная акция «КП» по сбору гостинцев детям из прифронтовых поселков. На тот момент в школе Саханки учились всего 27 ребят. Мы не могли сдерживать слез, когда слушали их рассказы о том, как они ходят на уроки под обстрелами. Дети подарили нам рисунки о мире.

3. Розы и композиции из снарядов от донецкого кузнеца Виктора Михалева

Он делает свои работы из осколков боеприпасов, которые привозят военные. Часто раздает кованые розы задаром - просто чувствует, что человек сердцем ощущает боль Донбасса и его огромное стремление к миру.

Работы Виктора Михалева в нашем редакционном музее Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

4. Первый номер «Комсомольской правды в Донбассе» нового формата, который вышел 8 декабря 2014 года

Это уже было полноценное издание российской «Комсомолки» в военном Донбассе. И, конечно, поздравления нашего руководства к памятным датам редакции.

5. Уголь одной из самых глубоких шахт Донбасса «Щегловская-Глубокая»

Уголь в музей раздобыли наши корреспонденты, которые спустились в забой на глубину 1400 метров.