В ДНР усилили контроль за качеством питьевой воды после многочисленных жалоб жителей

Санэпидемслужба уверяет, что показатели аммония в воде не превышают максимальных значений. Фото: minstroy-dnr.ru

После многочисленных жалоб жителей на неприятный запах водопроводной воды санитарно-эпидемиологическая служба Донецкой Народной Республики усилила мониторинг ее качества. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- В связи с поступающими обращениями жителей в отношении ухудшения качества воды - появления «аптечного» запаха - Минздрав уведомляет о выявлении интенсивного запаха в воде, поступающей на фильтровальные станции, расположенные в ДНР, - заявили в ведомстве.

Там отметили, что несмотря на то, что показатели аммония не превышают максимальных значений многолетнего сезонного мониторинга, СЭС усилила контроль за качеством питьевой воды в водопроводных сетях после поступивших жалоб населения.

Тем временем в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР причину проблемы видят в аномально теплой погоде за окном.

- В последнее время отмечаются изменения в качественном составе питьевой воды по органолептическому показателю - «запах» до 2 баллов. Это обусловлено аномально повышенной сезонной температурой воздуха и, как следствие, повышенной температурой воды в источнике водоснабжения - канале Северский Донец - Донбасс, - говорят в Минстрое.

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