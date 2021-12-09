Минстрой ДНР: Вода в кранах испортилась из-за аномально теплой погоды

Технологический режим очистки уже скорректирован Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Проверки питьевой воды в Донецке и других населенных пунктах Республики, жители которых с недавних пор жалуются на появившийся посторонний запах из кранов, свидетельствуют о том, что она соответствует всем санитарным нормам и является безопасной в применении. Об этом заявили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

В ведомстве связали появление нехарактерного запаха в водопроводной сети с аномально теплой погодой в этом сезоне.

- В последнее время отмечаются изменения в качественном составе питьевой воды по органолептическому показателю - «запах» до 2 баллов. Это обусловлено аномально повышенной сезонной температурой воздуха и, как следствие, повышенной температурой воды в источнике водоснабжения - канале Северский Донец - Донбасс, - отметили там.

В министерстве добавили, что первые нарекания по этому поводу были зафиксированы на подконтрольной Киеву территории, и заявили, что технологический режим очистки уже скорректирован в соответствии с нормами СанПиН.

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