В Донецке из Кальмиуса достали тело мужчины

От спасательной службы привлекались пять человек личного состава и одна единица техники. Фото: mchs-lnr.su

В центре Донецка на берег Кальмиуса спасатели извлекли тело мужчины. Инцидент был зафиксирован в Ворошиловском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что 9 декабря сотрудники государственного пожарно-спасательного отряда столицы с помощью надувной лодки извлекли на берег тело погибшего мужчины 1986 года рождения. Обстоятельства гибели человека сейчас выясняют правоохранители.

- От спасательной службы привлекались пять человек личного состава и одна единица техники, - рассказали подробности ликвидации происшествия в МЧС.

Напомним, недавно спасателям ДНР с помощью специально обученной собаки удалось разыскать пенсионера, заблудившегося под Углегорском. Мужчина сильно перемерз - с диагнозом «переохлаждение средней степени» его передали медикам.

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