В Луганске бомжи чуть не сгорели вместе с многоэтажкой

Бездомные часто устраивают пожары в этом доме Фото: Юрий СОБОЛЕВ

7 декабря пожарные Луганска спасли двоих бомжей, а также имущество жильцов многоэтажки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- в 22:38 поступил сигнал о задымлении в подъезде многоквартирного дома в квартале Волкова. Прибывших спасателей встречали жильцы нижних этажей, которые вышли на улицу. Они проводили сотрудников к открытому подвалу - именно оттуда выходил дым. Внутри на тлеющем матрасе были обнаружены двое мужчин без определенного места жительства, говорится в сообщении.

Бомжи вели себя неадекватно и покидать опасную зону не спешили. Пожарные Дмитрий Фролов, Сергей Анцупов и Евгений Дебижа вывели приятелей из задымленного помещения, вызвали им бригаду врачей. Один сразу же скрылся из поля зрения. Второму медики оказали помощь, доставили в республиканскую больницу. В госпитализации 37-летний мужчина не нуждался.

Возгорание было ликвидировано. Огнем уничтожены матрас и мусор. Кстати, пожары в этом доме фиксируются достаточно часто. Спасатели порекомендовали жильцам установить дверь в подвал с надежным замком.

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