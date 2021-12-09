Энергетики восстановили электроснабжение села Коминтерново в ДНР

Особенно остро накал войны чувствуют прифронтовые районы Республики, к которым относится и Коминтерново. Фото: mintek-dnr.ru

Энергетики вернули свет в дома жителей села Коминтерново на юге ДНР. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- Почти месяц потребовался на получение гарантий безопасности от Киева для проведения специалистами ремонтных работ в селе Коминтерново, которое было обесточено в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины 9 ноября, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что ремонт начали 8 декабря - сразу же после согласования работ. Энергетики оперативно приступили к восстановлению поврежденной линии - установили более мощный трансформатор, достроили участок низковольтной линии протяженностью около 300 метров, заменили перемычку.

В министерстве отметили, что трансформаторная подстанция № 110, от которой ранее запитывалось Коминтерново, была уничтожена ноябрьским обстрелом и уже не подлежала ремонту.

- Чтобы вновь не подвергать жителей длительному ожиданию, было принято решение запитать поселок от действующей подстанции, к которой у энергетиков есть доступ, - пояснили там.

Сообщается, что ремонтные работы проходили в сопровождении наблюдателей СЦКК и миссии ОБСЕ.

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