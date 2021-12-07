За год в ДНР отремонтировали более двух десятков многоквартирных домов, поврежденных обстрелами

Военные действия принесли в Донбасс массовые разрушения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Проблема восстановления разрушенного обстрелами ВСУ жилья - одна из самых острых для Донецкой Народной Республики. Однако ее постепенно решают - благодаря внедрению специальной правительственной программы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Ярошевский.

По словам чиновника, в этом году в Республике подверглись ремонту десятки объектов, пострадавших от войны.

- В рамках выполнения постановления Правительства «О реализации мероприятий по восстановлению объектов жилищного фонда и социальной сферы Донецкой Народной Республики на 2021 год» работы выполнены в полном объеме на 59 объектах. Это 25 многоквартирных домов и 34 объекта социальной сферы, - рассказал он.

Уточняется, что восстановительные работы были проведены в Докучаевске, Ждановке, Торезе, Тельмановском и Новоазовском районах. Еще на 27 объектах ремонт практически завершают.

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