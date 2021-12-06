Под Донецком взялись за восстановление канализации, поврежденной украинскими обстрелами

Специалисты пообещали завершить ремонтные работы в ближайшее время Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Лозовской, что находится на территории города Донецка, принялись за восстановление поврежденной украинскими обстрелами канализационной системы. Специалисты «Вода Донбасса» пообещали завершить работы в кратчайшие сроки.

— В настоящее время специалистами предприятия выполнены земляные работы для укладки и монтажа трубопровода напорной канализационной сети протяженностью 200 погонных метров от канализационной насосной станции по проспекту Веселому поселка Лозовской, также выполнена замена 200 метров из 250 наружного трубопровода холодного водоснабжения на территории станции, — рассказал начальник отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Сергей Иванов.

Канализационная насосная станция-13 под Донецком обслуживает сразу несколько важных объектов. В том числе многоквартирные жилые дома по улице Химиков, котельную «Черемховская», промышленный узел по проспекту Шведова, а также предприятия поселка Лозовской.

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