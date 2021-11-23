В прифронтовом Коминтерново жители более двух недель остаются без света после обстрела ВСУ

В результате попадания осколков сгорела трансформаторная подстанция. Фото: mintek-dnr.ru

В прифронтовом селе Коминтерново 66 домов остаются без света с 9 ноября - после того, как Новоазовский район ДНР подвергся обстрелу ВСУ. Тогда из-за повреждений высоковольтной линии были отключены пять трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроэнергией 237 потребителей. Специалистам удалось запустить четыре из них, но вот с пятой возникли проблемы. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- В КТП-110 было осколочное попадание, произошло возгорание и по низковольтной стороне 0,4 кВ, и по высоковольтной 10 кВ. Подстанция сгорела полностью, восстановлению не подлежит, только замене, - заявили в ведомстве.

Сообщается, что для проведения ремонтных работ необходимы гарантии безопасности от Киева, которых тот не дает. Все запросы от представительства Республики и сил ОБСЕ пока безрезультатны. Ремонтники говорят, что готовы в кратчайшие сроки помочь людям - ждут только согласования с украинской стороны.

А жители Коминтерново боятся повторения недавней ситуации, когда «стараниями» ВСУ они больше месяца были вынуждены жить без света и готовить еду на костре. Сейчас ситуацию усугубили еще и заморозки.

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