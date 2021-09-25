Жители прифронтового села Коминтерново почти месяц остаются без света

Жители прифронтового села четвертую неделю живут без электроэнергии (архивное фото) Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Уже четвертую неделю подряд жители прифронтового села Коминтерново остаются без света. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 2 сентября в результате попадания молнии в трансформаторную подстанцию №110 было частично обесточено село Коминтерново в Новоазовском районе, - рассказали подробности в ведомстве.

Уточняется, что без электроэнергии остались порядка 70 жильцов частных домов. Для ремонта трансформатора работникам РЭС необходимы гарантии безопасности, но украинская сторона на такие договоренности не идет.

Напомним, схожая ситуация сложилась ранее в прифронтовом поселке Старомихайловка, расположенном в западной части Донецка. Там в результате украинского обстрела без электричества осталась большая часть населенного пункта. И в этом случае Киев также не спешил согласовывать проведение ремонтных работ. Вернуть свет в дома людей удалось спустя лишь две недели.

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