Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика25 сентября 2021 13:48

Жители прифронтового села Коминтерново почти месяц остаются без света

Вернуть энергоснабжение в дома не удается из-за отказа Киева предоставить гарантии безопасности для ремонтников
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители прифронтового села четвертую неделю живут без электроэнергии (архивное фото)

Жители прифронтового села четвертую неделю живут без электроэнергии (архивное фото)

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Уже четвертую неделю подряд жители прифронтового села Коминтерново остаются без света. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 2 сентября в результате попадания молнии в трансформаторную подстанцию №110 было частично обесточено село Коминтерново в Новоазовском районе, - рассказали подробности в ведомстве.

Уточняется, что без электроэнергии остались порядка 70 жильцов частных домов. Для ремонта трансформатора работникам РЭС необходимы гарантии безопасности, но украинская сторона на такие договоренности не идет.

Напомним, схожая ситуация сложилась ранее в прифронтовом поселке Старомихайловка, расположенном в западной части Донецка. Там в результате украинского обстрела без электричества осталась большая часть населенного пункта. И в этом случае Киев также не спешил согласовывать проведение ремонтных работ. Вернуть свет в дома людей удалось спустя лишь две недели.

Читайте также

ВСУ установили ложные знаки минной опасности в районе населенных пунктов

В оборонном ведомстве ЛНР считают, что боевики сделали это намеренно, чтобы помешать работе ОБСЕ (подробнее)