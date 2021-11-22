Под минометный и гранатометный удар ВСУ попали Ленинское и Саханка на юге ДНР

По Ленинскому было выпущено 20 мин. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 22 ноября, во второй половине дня украинская армия нанесла удары по селам Саханка и Ленинское на юге ДНР. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 16:10 по Саханке было выпущено 5 гранат из СПГ и 15 гранат из АГС. Огонь велся с позиций ВСУ в районе села Широкино.

В 18:05 по Ленинскому было выпущено 14 мин калибром 120 мм, 6 мин калибром 82 мм. Огонь велся с позиций ВСУ в районе населенного пункта Лебединское.

В представительстве ДНР отметили, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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