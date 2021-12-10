В ДНР откроют новые пункты для сдачи ЕГЭ

По данным Минобразования, для прохождения единого госэкзамена в следующем году заявки подали более 1500 учащихся. Фото: postupi.online

В 2022 году пункты для сдачи единого государственного экзамена по российским стандартам будут работать в четырех городах Донецкой Народной Республики. Один из них появится в Шахтерске. Такой информацией поделился с Донецким агентством новостей министр образования и науки Республики Михаил Кушаков.

По словам главы ведомства, на территории ДНР будут открыты 14 пунктов для прохождения ЕГЭ.

- География проведения будет расширяться. В этом году к Донецку, Макеевке и Горловке добавится Шахтерск, - заявил он.

Как подчеркнул Михаил Кушаков, в планах министерства сделать так, чтобы в каждом крупном городе Республики был свой пункт по прохождению ЕГЭ.

Напомним, 8 декабря в школах ДНР впервые провели итоговое сочинение для допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Испытание прошло согласно российской процедуре.

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