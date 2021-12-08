Школьники ДНР впервые написали итоговое сочинение для допуска к ГИА

На сочинение отводилось почти 4 часа. Фото: МОН ДНР

Сегодня, 8 декабря в ДНР впервые прошло в школах итоговое сочинение для допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки (МОН) Республики.

- Это происходит впервые - согласно российской процедуре прохождения государственной итоговой аттестации, - прокомментировал директор департамента просвещения МОН Виталий Пестрецов.

Сочинение писали учащиеся 11-х классов. На это им отводилось 3 часа 55 минут без учета времени на инструктаж, заполнение бланков и прочее. Для учеников с инвалидностью давалось на 1,5 часа больше. Некоторые категории учеников имели право заменить сочинение на изложение.

Выпускники, которые не пришли на сочинение или получили неудовлетворительный результат, смогут попробовать свои силы в другие дни - 9 февраля и 12 мая 2022 года.

Напомним, ранее допуск к ГИА в ДНР осуществлялся без предварительных испытаний. В России этот подход много лет используется при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

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