В Донецке ответили на намерение президента Украины карать жителей Донбасса за паспорта РФ

Во время последнего визита в Донбасс 6 декабря Зеленский со страхом смотрел из окопа в сторону территории ДНР. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил закон против жителей Донбасса, а также всех граждан Украины с российскими паспортами. Кого-то будет ожидать тюрьма, а большинство - многотысячные штрафы и существенное ограничение в правах.

В законопроекте «О гражданстве Украины», который Зеленский внес на неотложное рассмотрение Верховной Рады, вводится ряд мер против тех граждан Украины, которые получили русское гражданство. За паспорт гражданина России будут лишать украинского гражданства.

Кроме того, штрафы за несвоевременное декларирование иностранного гражданства будут доходить до 1700 гривен (около 4,5 тысячи рублей). А вот за недостоверные данные об иностранном гражданстве предполагается штрафовать на 85 тысяч гривен (около 230 тысяч рублей).

Предусматривается и ограничение свободы - до трех лет. А тем, кто при этом служил в силовых структурах России или на оборонном предприятии светит реальный срок.

- Зеленский хочет устроить зачистку жителей Донбасса, если ему удастся захватить территорию республик. Но этим решением породит у дончан и луганчан не страх, а еще большее желание защищать свою землю! - говорит жительница Донецка Валентина Зимина.

Она также считает, что новый закон, если будет принят, окончательно закроет дорогу в незалежную для сотен тысяч жителей ДНР и ЛНР.

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