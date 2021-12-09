Еще девять школ ДНР получат российскую аккредитацию

Учебные заведения переходят на российские стандарты обучения

Еще девять общеобразовательных школ Донецкой Народной Республики готовы к получению государственной аккредитации в российской образовательной системе. Об этом сообщил директор департамента просвещения Министерства образования и науки ДНР Виталий Пестрецов.

Чиновник выразил признательность коллегам из РФ за ту поддержку, которую они оказывают в процессе синхронизации образовательной сферы Республики с российской системой обучения.

- Без этой поддержки у нас не получилось бы пройти государственную аккредитацию в такие сроки, - подчеркнул он.

Напомним, в Донецке российскую аккредитацию получил еще один вуз. Прохождение процедуры было официально подтверждено Донбасской национальной академией строительства и архитектуры 29 ноября. Учебное заведение прошло аккредитацию всех образовательных программ, которые в нем внедрены. Первые образовательные программы строительная академия аккредитовала еще в 2019 году.

Читайте также

В Донецке открыли онлайн-курсы для повышения квалификации учителей

Курсы организованы для учителей истории, обществознания, русского языка и литературы (подробнее)