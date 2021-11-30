Донецкий строительный вуз получил аккредитацию в России

Российская аккредитация открывает ДонНАСА двери в мир новых возможностей в образовательной сфере. Фото: donnasa.ru

В Донецке российскую аккредитацию получил еще один вуз. Прохождение процедуры было официально подтверждено Донбасской национальной академией строительства и архитектуры 29 ноября. Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики Любовь Волкова.

Чиновник отметила, что учебное заведение прошло аккредитацию всех образовательных программ, которые в нем внедрены.

- ДонНАСА закончила всю процедуру аккредитации образовательных программ по всем уровням образования, которые они осуществляют на базе своего вуза, - сказала замминистра.

По словам Любови Волковой, на сегодняшний день в ДонНАСА ведут подготовку специалистов по 25 направлениям. Первые образовательные программы строительная академия аккредитовала еще в 2019 году.

Напомним, что самым первым в истории ДНР аккредитацию в России осенью 2018 года прошел Донецкий национальный медицинский университет имени Горького. После чего к процессу подключились все вузы, техникумы, колледжи и школы Республики.

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