Донецкий медицинский ВУЗ получил российскую аккредитацию

СЕГОДНЯ 14:19 2018-10-11T14:28:44+03:00

Об этом сообщили в министерстве образования и науки Республики

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Очередной университет Донецкой Народной Республики получил государственную аккредитацию Российской Федерации. В этот раз официальное признание получил донецкий медицинский вуз.

- По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной программы высшего образования, уровень специалитета, специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» (укрупненная группа профессий – «Клиническая медицина») – установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся Федеральным государственным образовательным стандартам, - сообщают в министерстве образования и науки ДНР.

Скрин приказа

Успешное прохождение аккредитации даст возможность ДонНМУ им. М. Горького выдавать выпускникам, наряду с дипломами образца Донецкой Народной Республики, дипломы государственного образца Российской Федерации.

Напомним, что в настоящий момент еще несколько ведущих вузов ДНР готовят документы для аккредитации в Российской Федерации.

КСТАТИ

Депутата Госдумы Казбека Тайсаева удостоили звания «Почетный профессор ДонНМУ»

Накануне выдачи российской аккредитации в донецкий медуниверситет приехали высокопоставленные гости из РФ и Южной Осетии.

И.о Главы ДНР Денис Пушилин показал президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову, депутату Госдумы РФ Казбеку Тайсаеву - какое высококвалифицированное образование получают здесь студенты.

Почетный профессор ДонНМУ

- В Республике сейчас, с одной стороны, - кадровый голод, а с другой - отсутствует необходимая мотивационная составляющая для медицинских работников, чтобы распределение врачей было равнозначным в городах и районах, - говорит Денис Пушилин. - Для того чтобы вы поехали в сельскую местность, естественно, необходима заработная плата выше, чем та, которая есть сейчас. И работа в этом направлении ведётся. Также необходимо обеспечение жильем и многое другое. Нам предстоит такая комплексная работа, и я надеюсь на вашу поддержку и инициативу.

Ректор вуза Григорий Игнатенко присвоил Казбеку Тайсаеву звание «Почетный профессор Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького» за постоянную помощь и поддержку. Ранее этого звания был удостоен Анатолий Бибилов.