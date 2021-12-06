В Донецке открыли онлайн-курсы для повышения квалификации учителей

Онлайн-курсы для учителей будут проводиться в течение месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 6 декабря, в Донецке началась работа онлайн-курсов для повышения квалификации школьных учителей по таким предметам, как история, обществознание, русский язык и литература. Программа курсов была разработана Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина.

— Набор предметов отнюдь не случаен. История, литература, обществознание, русский язык – это те предметы, которые хранят и передают ментальный код, способствуют укреплению Русского мира, русской идеи, русской ментальности, — отметил ректор рязанского вуза Андрей Минаев. — Мы приложим все усилия, чтобы этот новый формат, новая работа с учителями принесли свои плоды. Мы готовы делиться своими знаниями, своим опытом и высоко ценим то взаимодействие, которое сложилось между нами.

Программа онлайн-курсов рассчитана на месяц. В них примут участие порядка 200 учителей Республики.

Отмечается, что подобные дистанционные обучающие тренинги для местных учителей не в новинку. Русский центр переформатировал свою работу в этом направлении еще в 2020 году, когда началась пандемия. С тех пор онлайн вебинары проводятся регулярно.

Всего за год было организовано более 2,5 тысяч вебинаров, в которых приняли участие 63 тысячи слушателей. В их числе деятели культуры, медики, преподаватели высших учебных заведений и молодежь.

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