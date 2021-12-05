День святого Николая в Донецке и ДНР 2021: Главное - не забыть подарить подарок ребенку

Дети ждут подарки не только на Новый год, и в ночь на 19 декабря. ФОТО: Донецкая епархия

День святого Николая (Николая – Чудотворца) празднуется православным миром 19 декабря. Это самый почитаемый святой во всем мире!

И с этого дня начинается череда рождественских и новогодних праздников. По традиции, на День святого Николая в Донецке и ДНР 2021 привезут подарки в интернаты и Дома ребенка, где живут дети – сироты.

Дарить подарки нуждающимся – традиция праздника. Ведь сам Николай, когда еще не был святым, все свое наследство роздал бедным. А когда стал архиепископом, помогал нуждающимся тайно.

Со временем его личность слилась с фольклорным Санта – Клаусом. Но наши дети всех нюансов не знают, а просто ждут подарки.

- Я как – то забыл приготовить дочерям (а у меня их три) гостинцы на 19 декабря, - рассказывает «КП» психолог, психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко. – Утром меня ждали молчаливые и далеко не любезные взгляды. Ждут подарки как малыши, так и подростки. Уяснил навсегда.

- А что лучше подарить, ведь впереди же и Новый год, и они тоже будут ждать гостинцы.

- Во – первых, каждый родитель знает чаяния своего ребенка. И может приготовить что – то на День святого Николая, а основной подарок – под елочку. По легенде, святой Николай дарил то, в чем нуждался человек. Но мы живем в современном мире, поэтому я бы предпочел 19 декабря подарить что – то развивающее. Сейчас очень большой выбор настольных игр для детей любого возраста. Есть и наборы для маленькой домашней мастерской, начиная от шоколадных. Нужно, чтобы подарок был. И не вручен, а положен, к примеру, под подушку.

- Главное, чтобы положить это тайно ночью?

- Вот именно. Даже мешочек с конфетами обрадует неимоверно! Тут тот вариант, когда ваш ребенок оценит внимание, заботу. Ну а при случае расскажите о Николае – Чудотворце. Нам всем не лишним будет верить в чудо!

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