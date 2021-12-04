Погода в Донецке на зиму: Что обещают синоптики

Зима в Донецк пришла строго по графику – 1 декабря выпал снег Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погоду в Донецке на зиму 2021-2022 годов предсказали синоптики. Что ждет жителей столицы ДНР?

Зима в Донецк пришла строго по графику – 1 декабря выпал первый снег. Этот день наши предки считали показателем всей зимы. Существовала поговорка у крестьян: «Платон и Роман (1 декабря Православная церковь чтит память святых мучеников Платона и Романа. – Авт.) покажут зиму вам». По народным приметам считалось, если за окном метель, то и на Масленицу заметет снегом все вокруг. Сильный ветер за окном – зима будет ветреной и снежной.

В ночь на 1 декабря в Донецке шел дождь с мокрым снегом, а днем выглянуло солнышко. Ближе к вечеру снова пошел мокрый снег, который в течение часа засыпал все вокруг. А спустя время – растаял. Вот и наступившая зима будет такой же непостоянной.

Погода в декабре по прогнозам синоптиков не будет радикально отличаться от среднестатистической за прошлые годы. Температурные показатели близки к средним за последние пять лет. Cредняя температура днем будет около +3 градусов. Ночью - на уровне нуля градусов. При этом максимальная температура в этом месяце: +10 градусов, а минимальная - минус 9 градусов. Будет преобладать переменная облачность, а дней с возможными осадками - почти половина месяца.

Значительное похолодание (до - 9 градусов) ожидается только в третьей декаде декабря. Выпадет снег, который продержится до самого Нового года. Праздники Донецк встретит с морозами, которые простоят около недели. Январь, как и полагается, будет самым холодным месяцем зимы. В отдельные дни до – 20 градусов. А вот февраль будет очень снежный.

Впрочем, долгосрочные прогнозы синоптиков - весьма относительны. Климат на планете настолько изменился, что часто невозможно предсказать погоду даже на несколько дней. Жители Донбасса уже привыкли, что в регионе морозы и снегопады сменяются оттепелями. И слякотная пасмурная погода бывает чаще, чем по-настоящему зимняя – с морозцем, солнышком и снегом на земле.

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