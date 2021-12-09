В ЛНР диагностировали 45 новых случаев заболевания коронавирусом

Врачи продолжают бороться с эпидемией. Фото: ОД «Мир Луганщине»

На территории Луганской Народной Республики медики зафиксировали 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на утро 9 декабря общее количество заболевших ковидом в Республике составило 20966 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

В ведомстве заявили, что после лечения были сняты с учета в общей сложности 17395 пациентов. Но далеко не всем удается справиться с тяжелым инфекционным заболеванием. За минувшие сутки коронавирус стал причиной еще нескольких смертей.

- Зарегистрированы 10 летальных случаев, - сообщили врачи.

И добавили - за время пандемии в ЛНР были зафиксированы уже 2984 случая смерти пациентов, у которых ранее был обнаружен ковид.

Напомним, новый этап вакцинации от коронавируса в Луганской Народной Республике начался в конце ноября - после того, как очередную партию вакцины «Спутник Лайт» доставил сюда гуманитарный конвой из России.

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