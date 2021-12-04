Власти ЛНР договорилась с Россией о признании QR-кодов о вакцинации, выданных в Республике

Жители Республики, прошедшие вакцинацию, получают QR-коды в поликлиниках и по месту вакцинации Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти ЛНР договорилась с Россией о признании на территории РФ выданных в Республике QR-кодов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Жители Республики, прошедшие вакцинацию, получают QR-коды в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договоренность, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации. Теперь дело за официальным оформлением этой договоренности, - сказал Пасечник.

Пасечник подчеркнул, что признание документа о вакцинации упростило бы жизнь жителям Республики, которые часто посещают Российскую Федерацию.

Напомним, новый этап вакцинации от коронавируса в ЛНР начался в конце ноября после того, как очередную партию вакцины «Спутник Лайт» доставил гуманитарный конвой МЧС России.

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