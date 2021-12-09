В Донбассе заявили о готовности немедленно изучить киевский вариант документа об усилении перемирия

Донецк хочет достигнуть прогресса в вопросе восстановления мира на донбасской земле. Фото: gorod-donetsk.com Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В республиках Донбасса готовы рассмотреть киевский вариант документа по координационному механизму, который украинская сторона пообещала подготовить после прошедшего в эту среду заседания Контактной группы. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики на Минских переговорах Наталья Никонорова.

- Донецк готов незамедлительно рассмотреть украинский вариант документа по координационному механизму. Мы готовы изучить его незамедлительно, чтобы понять перспективы согласования документа, способного привести к реальному прогрессу на земле, а не к его имитации, - подчеркнула полпред.

Напомним, заседание Контактной группы длилось почти восемь часов. В результате переговоров украинская сторона согласилась подготовить содержательную реакцию на предложения республик по верификации нарушений перемирия, которые они направили на рассмотрение группы 2 декабря.

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