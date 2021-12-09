Аграрии ДНР стали активно приобретать технику в лизинг

Лизинговая компания получила уже 7 заявок на финансовую аренду 41 единицы сельхозтехники Фото: Дмитрий Ахмадуллин

С начала работы Республиканской лизинговой компании в ДНР организация получила уже 7 заявок на финансовую аренду 41 единицы сельскохозяйственной техники. И это - за каких-то неполных две недели! Такую информацию сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство финансов Республики.

- Отмечается высокий интерес к возможностям лизинга у субъектов малого и среднего предпринимательства, - рассказали там.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день в лизинговую компанию обратились за помощью в приобретении оборудования и сельхозтехники для обработки почвы и ухода за посевами, а также тракторов, посевных и уборочных машин.

Напомним, в Донецкой Народной Республике начала работать республиканская лизинговая компания, которая будет предоставлять субъектам хозяйствования технику и оборудование на условиях финансовой аренды - лизинга. В первую очередь, компания намерена оказывать свои услуги сельхозпроизводителям.

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