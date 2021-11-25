Жителям ДНР стал доступен лизинг

Запуск лизинговой программы поможет агропредприятиям оформить приобретение новой сельхозтехники в рассрочку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Донецкой Народной Республике начала работать республиканская лизинговая компания, которая будет предоставлять субъектам хозяйствования технику и оборудование на условиях финансовой аренды - лизинга. Об этом сообщили в Министерстве финансов ДНР.

Уточняется, что, в первую очередь, компания станет оказывать лизинговые услуги сельхозпроизводителям.

- Основными условиями лизинга техники и оборудования является авансовый платеж в размере от 20 процентов. При этом размер дохода лизингодателя будет составлять от 6 до 8 процентов. Предполагается, что договор лизинга будет заключаться на срок до пяти лет, а срок поставки техники - от 1 до 3 месяцев, - рассказали в ведомстве.

Напомним, во время встреч аграриев с Главой ДНР Денисом Пушилиным неоднократно поднималась тема изношенности имеющейся у сельхозпроизводителей техники и необходимости получения новой в лизинг. Глава Республики заверил, что правительство ведет работу по запуску республиканской лизинговой программы, реализация которой позволит обеспечить аграриев сельскохозяйственной техникой российского производства, и подчеркнул, что предварительная заявка была сформирована в сумме около 100 миллионов рублей.

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