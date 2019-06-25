«С нашим зерном можно выйти и на внешний рынок»: Денис Пушилин ознакомился с ходом подготовки к уборочной кампании

На днях на одном из полей в Новоазовском районе состоялась встреча Главы ДНР Дениса Пушилина с представителями сельскохозяпредприятий Новоазовского, Старобешевского, Тельмановского районов Донецкой Народной Республики. Также на встрече присутствовали министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко и руководитель администрации Новоазовского района Олег Моргун.

О подготовке к проведению уборки урожая рассказал Артем Крамаренко. По его словам, в Республике в 2019 году планируется провести уборку зерновых культур на площади порядка 154 тысяч га, из них 104 тысячи га – это озимая пшеница.

Он сообщил, что для проведения уборочной кампании всего будет задействовано 480 зерноуборочных комбайнов, причем на текущий момент готовы 420.

- Но по нормам требуется порядка 670 комбайнов, – подчеркнул министр.

По данным руководителя ведомства, хозяйства Новоазовского и Тельмановского районов планируют начать уборочную кампанию на текущей неделе.

- Посевы находятся в удовлетворительном состоянии, – отметил Артем Крамаренко.

Глава Республики подчеркнул, что уборочная кампания требует мобилизации всех ресурсов, поскольку от этого зависит продовольственная безопасность государства.

- Битва за урожай у нас выигрывается не только на полях, но и в кабинетах, и в сессионном зале Народного Совета. Необходимо с нашей стороны обеспечить всестороннюю поддержку для благоприятной работы сельхозпроизводителей. С одной стороны, задача непростая, с другой – понятная и доступная. Если не будет никаких противоречий, мы сможем все это реализовать.

Мы долго сражались, чтобы сельхозналог был введен доступный.

Считаю, что в ДНР есть все возможности, все условия, чтобы обеспечить не только продовольственную безопасность для наших граждан, но и выйти на внешний рынок. Сложности есть, но их нужно решать совместными усилиями производителей и чиновников. Есть четкая направленность действий со стороны министерства, и я готов всячески содействовать решению вопросов, – сказал глава государства, после чего пообщался с сельхозпроизводителями и ответил на вопросы, которые интересуют аграриев.

Аграрии отметили потребность в получении лизинга на сельскохозяйственную технику в связи с изношенностью сельскохозяйственной техники и поинтересовались, есть ли возможность получения техники в лизинг. Денис Пушилин рассказал, что сейчас Правительство ДНР ведет работу по запуску Республиканской лизинговой программы, реализация которой позволит обеспечить производителей сельскохозяйственной техникой российского производства, и подчеркнул, что предварительная заявка сформирована в сумме примерно 100 миллионов рублей.